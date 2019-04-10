2019-04-10T10:20:05+03:00
Общество

Туристические тропы на Куршской косе обработают от клещей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Популярные у туристов экологические тропы национального парка «Куршская коса» сегодня, 10 апреля, обработают от клещей.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, будут обработаны не только экологические тропы, но и все автостоянки, место отдыха у озера Чайка и территория Визит-центра «Музейный комплекс».

- Во избежание контактов с клещами и заражения рекомендуется не сходить с настилов на экологических тропах и придерживаться трассы маршрутов. – говорят на косе.

При посещении национального парка позаботьтесь о том, чтобы одежда прикрывала все тело; при обнаружении клеща на теле его необходимо как можно быстрее снять, в случае укуса – обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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