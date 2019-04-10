Калининградец отсудил свыше 260 тысяч рублей за наезд на торчащую крышку люка

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-10T10:34:54+03:00

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Калининградец отсудил компенсацию за повреждение автомобиля в результате наезда на люк ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В январе 2018 года водитель попал в ДТП, в результате которого крышка люка повредила его машину. Мужчина подал в суд на МБУ «Гидротехник» и МБУ «Чистота».

Суд установил, что сеть ливневой канализации закреплена на МБУ «Гидротехник», а «Чистота» должна была очищать дорогу от снега.

В момент ДТП крышка люка была отклонена относительно уровня дороги более чем на 15 сантиметров, а проезжая часть не была очищена от снега. В результате водитель не смог своевременно обнаружить препятствие, что и привело к ДТП.

Ленинградский районный суд взыскал с МБУ «Гидротехник» и МБУ «Чистота» по 134 тысяч рублей. Муниципальные предприятия пожали апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU