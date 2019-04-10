В Зеленоградске начали устанавливать копию снесенной исторической булочной

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-10T10:35:32+03:00

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В Зеленоградске начали монтировать копию бывшей булочной «Гном», исторической постройки, которую накануне снесли. Об этом в Facebook сообщает местная газета «Волна».

Деревянное строение устанавливают на прежнем месте в прежнем, привычном для горожан виде.

Напомним, ранее мы писали о сносе булочной 1905 года постройки на Курортном проспекте в Зеленоградске.

Сохранить здание было невозможно - деревянный фасад стал трухлявым. Поэтому был изготовлен новый, но совершенно аналогичный прежнему.

В феврале этого года новый собственник здания (ранее булочной владела бывший депутату райсовета Зеленоградска Надежда Смирнова) согласовал паспорт фасада павильона. При этом, паспорт фасада, как отмечают в администрации округа, выполнен в точном соответствии с существующим объектом и отображает все элементы его декора, в том числе и цветовое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU