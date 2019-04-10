2019-04-10T10:35:32+03:00
Общество

В Зеленоградске начали устанавливать копию снесенной исторической булочной

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Газета "Волна"
Изменить размер текста:

В Зеленоградске начали монтировать копию бывшей булочной «Гном», исторической постройки, которую накануне снесли. Об этом в Facebook сообщает местная газета «Волна».

Деревянное строение устанавливают на прежнем месте в прежнем, привычном для горожан виде.

Напомним, ранее мы писали о сносе булочной 1905 года постройки на Курортном проспекте в Зеленоградске.

Сохранить здание было невозможно - деревянный фасад стал трухлявым. Поэтому был изготовлен новый, но совершенно аналогичный прежнему.

В феврале этого года новый собственник здания (ранее булочной владела бывший депутату райсовета Зеленоградска Надежда Смирнова) согласовал паспорт фасада павильона. При этом, паспорт фасада, как отмечают в администрации округа, выполнен в точном соответствии с существующим объектом и отображает все элементы его декора, в том числе и цветовое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три месяца в Калининграде построили 1346 квартир
В Калининграде 340 водителей привлекли к ответственности за тонировку
Калининградка украла электричества на 120 тысяч рублей
В Калининграде над башней Дона подняли красный флаг в честь 74-й годовщины штурма Кёнигсберга
В Калининград не пустили свыше 260 тысяч яиц из Бельгии
В Калининграде госпитализировали двух заболевших корью
В Калининграде уничтожат партию контрафактных колготок из Китая
В Гурьевске водитель получил 10 суток ареста за пьяное вождение
В Калининградской области за неделю 35 человек пострадали от клещей
На улицах Калининграда и областных дорогах начали обновлять разметку
В Калининграде на автовокзале появится «Умная остановка»
В Калининград прилетела сборная России по регби
В Калининграде квартиросъемщик украл с карты хозяина 105 тысяч рублей
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
Калининградец отсудил свыше 260 тысяч рублей за наезд на торчащую крышку люка
Туристические тропы на Куршской косе обработают от клещей
Пожар на Советском проспекте в Калининграде потушен
На ул. Островского в Калининграде «Мерседес» сбил пенсионерку
В Калининграде осудили банду наркоторговцев
В Калининграде отряду Юнармии присвоили имя Героя Советского Союяза
В Калининграде из-за пожара на бывшей мебельной фабрике перекрыли Советский проспект
Из Калининграда в канун майских праздников назначили дополнительные поезда в Москву