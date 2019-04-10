В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-10T10:39:09+03:00

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В Калининграде в течение дня отключено электричество на пяти улицах и одном СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13:30 до 18 часов не будет света ул. Крылова 12, 16,16а, 18, 17-23, 24, 24а, 26, 26а, 28а-г 29, 30а, 37, 37а,б, 38, 38а, 39, 46; ул. Корсунская 1, 2, 3, 3а,б, 4, 4а, 5а, 6, 6б, 7-11, 11а, 15, 17б, 34, 37а; ул. Р. Люксембург 47, 50; ул. Кутузова 7а, 8, 8а, 37а; СНТ «Искра» 3-я Б. Окружная.

До 17 часов отключена холодная вода на пр-т Московский 8-12; ул. Мариупольская 1-13, 2-18; ул. Марш. Баграмяна 18; ул. Буткова 1; ул. Красноярская 1, 3, 5 (реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Детство»).

ИСТОЧНИК KP.RU