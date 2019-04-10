2019-04-10T10:44:56+03:00
Общество

В Калининграде квартиросъемщик украл с карты хозяина 105 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 58-летинй калининградец и сообщил, что с его счета пропало 105 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели проверку и установили, что деньги снял 20-летний квартиросъемщик пострадавшего.

- Безработный парень зная пин-код банковской карты потерпевшего несколько раз брал ее и через банкомат осуществлял переводы на свой счет. Деньги молодой человек тратил на личные нужды. Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел полиции, где последний сознался в содеянном, - сообщили в полиции.

На мужчину завели дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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