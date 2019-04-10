В Калининграде квартиросъемщик украл с карты хозяина 105 тысяч рублей
В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился 58-летинй калининградец и сообщил, что с его счета пропало 105 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели проверку и установили, что деньги снял 20-летний квартиросъемщик пострадавшего.
- Безработный парень зная пин-код банковской карты потерпевшего несколько раз брал ее и через банкомат осуществлял переводы на свой счет. Деньги молодой человек тратил на личные нужды. Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел полиции, где последний сознался в содеянном, - сообщили в полиции.
На мужчину завели дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», ему грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU