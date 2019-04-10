В Калининград прилетела сборная России по регби

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-10T10:47:01+03:00

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В Калининградскую область начали прибывать участники юниорского чемпионата Европы по регби.

Первыми прилетела сборная России. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, весь турнир наши ребята будут базироваться на мощностях городского стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса зеленоградской спортшколы «Янтарь».

Подавляющее большинство сборной – представители Сибири и Красноярска. Но есть и калининградец Анатолий Диппель, который может быть задействован на позиции двенадцатого номера.

Отметим, юниорские соревнования по регби-15 среди восьми европейских сборных Россия примет впервые. В Калининграде ждут команды из Грузии, Испании, Германии, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Румынии и России.

Игровые дни запланированы на 14, 17 и 20 апреля, матчем открытия станет встреча российских и румынских регбистов на «Сельме». 12 матчей пройдут на трех аренах – десять встреч примут стадионы «Сельма» и «Локомотив», а игры за первое и третье место пройдут на стадионе «Калининград».

Лицом турнира стал известный актер и общественный деятель Иван Охлобыстин.

Расписание матчей чемпионата Европы по регби U18 смотрите тут.

ИСТОЧНИК KP.RU