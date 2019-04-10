В Калининграде на автовокзале появится «Умная остановка»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-10T10:49:51+03:00

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На территории автовокзала на улице железнодорожной в Калининграде появится «Умная остановка».

Как сообщили в пресс-службе праивтельства области, проект «Умной остановки» включает систему очистки и фильтрации воздуха с встроенной системой климат-контроля, сиденья с подогревом, автономное энергоснабжение на базе солнечных панелей и ветряных турбин для работы всей установки, раздачи Wi-Fi и USB-зарядки с четырьмя выделенными разъёмами для, рампу с резиновыми вставками для полного соприкосновения с поверхностью и плавного движения.

Также на остановке будет панель управления с интерфейсом мультитач-дисплея, позволяющая человеку забронировать и купить билеты на автобус или другой транспорт, получить информацию о маршрутах автобусов и вызвать экстренную помощь, датчики, отображающие экологическую обстановку и степень очищения воздуха в реальном времени и камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU