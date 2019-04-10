На улицах Калининграда и областных дорогах начали обновлять разметку

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-10T10:59:54+03:00

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На региональных дорогах и улицах Калининграда начали обновлять разметку. Всего разметку нанесут на 2300 километрах дорог, сообщили «Комсомолке» в управлении дорожного хозяйства области.

- В этом году мы планируем в экспериментальном порядке на объекте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги после проведения ремонтных работ нанести разметку желтого цвета, – рассказал замдиректора управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.

На автомобильной дороге «Черняховск – Крылово» осевая разметка уже нанесена, идут работы на областных дорогах Гурьевского, Багратионовского городских округов, а также на трассах «Калининград – Мамоново», «Калининград – Полесск». На апрель-май запланировано обновление разметки в Гвардейском районе. В других районах области – после проведения ремонтных работ.

В Калининграде с середины апреля по середину июля планируется обновить разметку на 52 улицах. Уже к майским праздникам разметка должна появиться в центре города. Преимущественно на дороги будут наносить холодный пластик и термопластик, в тех же случаях, когда нужно будет срочно нанести где-то разметку, будут использовать краску.

Также в этом году на двух кольцевых развязках ул. Горького – ул. Гайдара, ул. Челнокова – ул. Гайдара планируется нанести турборазметку, как на площади Василевского.

ИСТОЧНИК KP.RU