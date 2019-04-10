В Калининградской области за неделю 35 человек пострадали от клещей
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжается период активности клещей. Только за первую неделю апреля в регионе 35 человек обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших от присасывания клещей оказалось 23 ребенка.
Цифры приводит региональное Управление Роспотребнадзора на своей страничке в Инстаграме.
Отмечается, что всего с в этом году уже зарегистрировано 83 обращения от пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU