В Калининградской области за неделю 35 человек пострадали от клещей

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-10T11:16:59+03:00

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В Калининградской области продолжается период активности клещей. Только за первую неделю апреля в регионе 35 человек обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших от присасывания клещей оказалось 23 ребенка.

Цифры приводит региональное Управление Роспотребнадзора на своей страничке в Инстаграме.

Отмечается, что всего с в этом году уже зарегистрировано 83 обращения от пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU