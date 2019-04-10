В Гурьевске водитель получил 10 суток ареста за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-10T11:18:55+03:00

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В Гурьевска водитель получил 10 суток административного ареста за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

За сутки в муниципалитете инспекторы ГИБДД выявили трех пьяных водителей. Одни из них – 24-летний мужчина ранее уже был лишен прав «за пьянку». Поэтому мировой судья отправил его в камеру на 10 суток.

Также лишились прав 52-летний водитель «Нисана» и 36-летняя водитель «Ауди», которые сели нетрезвыми за руль.

Госавтоинспекция напоминает, нетрезвое вождение приводит к ДТП с тяжкими последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU