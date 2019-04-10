СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-10T11:22:46+03:00

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В Калининграде уничтожат партию контрафактных колготок из Китая. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

431 пара детских колготок «Маша и медведи» обнаружили при проведении таможенного контроля морского контейнера, прибывшего из Китая. Таможенники связались с правообладателем товарного знака и установили, что использование этого товарного знака и ввоз товара из Китая осуществляется без его согласия.

По данному факту было возбуждено административное дело, Калининградский арбитражный суд признал колготки контрафактными и подлежащими уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU