2019-04-10T11:24:55+03:00
Здоровье

В Калининграде госпитализировали двух заболевших корью

Заболевание высоко заразно
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В инфекционную больницу Калининграда госпитализировано два человека с признаками заболевания корью. Как сообщается в Инстаграме регионального Управления Роспотребнадзора, это взрослые люди.

- У одного диагноз кори уже подтвержден лабораторно. По месту жительства и работы организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация по эпидемическим показаниям, - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля стало известно о том, что в Калининградской области зарегистрировали еще один вероятный случай кори. Заболевшая – жительница Калининграда работающая в одном из торговых центров. Известно, что она имела непосредственный контакт с ранее заболевшей из этого коллектива.

Отметим, в настоящее время проводится так называемая подчищающая иммунизация от кори для всех, кто не был привит, не болел корью, не имеет сведений о прививках или имеет только однократную вакцинацию.

- Предупредить корь можно исключительно с помощью прививки. Заболевание высоко заразно. Находясь в одном помещении с больным корью есть высокая вероятность заразиться, – говорят санитарные врачи.

От кори бесплатно можно привиться в поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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