В Калининград не пустили свыше 260 тысяч яиц из Бельгии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-10T11:30:27+03:00

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Россельхознадзор приостановил выпуск крупной партии куриных яиц, поступивших в регион из Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

216 360 штук куриных яиц поступили на СВХ «Сириус». При проведении контроля были выявлены нарушения при заполнении ветеринарного сертификата..

В результате выпуск груза был приостановлен, по данному факту возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU