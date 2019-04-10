В Калининград не пустили свыше 260 тысяч яиц из Бельгии
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Россельхознадзор приостановил выпуск крупной партии куриных яиц, поступивших в регион из Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.
216 360 штук куриных яиц поступили на СВХ «Сириус». При проведении контроля были выявлены нарушения при заполнении ветеринарного сертификата..
В результате выпуск груза был приостановлен, по данному факту возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU