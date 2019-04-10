2019-04-10T11:42:00+03:00
Общество

В Калининграде над башней Дона подняли красный флаг в честь 74-й годовщины штурма Кёнигсберга

Калининградцы начали беспокоиться из-за отсутствия флага еще 9 апреля
Иван МАРКОВ
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Красный флаг над башней ДонаКрасный флаг над башней ДонаФото: Иван МАРКОВ
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9 апреля в редакцию «Комсомолки» позвонил читатель, который спросил, не знаем ли мы, почему в честь 74-й годовщины штурма Кёнигсберга над музеем Янтаря не подняли красный флаг. В итоге, флаг все-таки был поднят, но не 9 апреля, а 10-го, то есть в соответствии с исторической правдой.

Дело в том, что комендант города-крепости Отто Ляш действительно вступил в переговоры о капитуляции 9 апреля 1945 года, примерно в 19:00. После прибытия советских представителей в его штаб около 22:30 был отдан приказ о прекращении сопротивления, тем не менее отдельные немецкие части продолжали вести бои до утра 10 апреля. Именно тогда на башне «Дона» (сегодня музей Янтаря) был поднят красный флаг.

К слову, директор музея Янтаря Татьяна Суворова сообщила «Комсомолке», что однажды получила нарекание от администрации города за водруженный на башне красный флаг, однако нарушать традицию не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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