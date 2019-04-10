Калининградка украла электричества на 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-10T12:29:30+03:00

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С жительницы Неманского района взыскали стоимость незаконно потребленной электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Весной 2018 года квартиру женщины отключили от электричества из-за долга. Однако злоумышленница самовольно подключилась к сетям, и пользовалась электричеством до декабря. За это время она «нажгла» электричества на 120 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования «Янтарьэнерго» и взыскал с женщины стоимость бездоговорного потребления электрической энергии в сумме 123 860,35 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины – 3 677 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU