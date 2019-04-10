В Калининграде 340 водителей привлекли к ответственности за тонировку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-10T12:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в Калининградской области инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 340 водителей за незаконную тонировку. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В случае визуального обнаружения чрезмерно затемненных стекол, инспекторы ГИБДД останавливают автомобили и проводят замер светопропускания. В случае его несоответствия установленным требованиям составляются административные материалы в отношении нарушителей, - напомнили в пресс-службе полиции.

За отказ снять тонировку можно попасть под статью «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а наказание предусматривается в виде административного ареста до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU