2019-04-10T12:57:02+03:00
Общество

За три месяца в Калининграде построили 1346 квартир

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За три месяца 2019 года в Калининграде было построено 16 многоквартирных домов на 1346 квартир общей площадью 77,1 тыс квадратных метров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

22 дома площадью 5,5 тысяч «квадратов» возвели индивидуальные застройщики.

Больше всего жилья традиционно построено в Ленинградском районе Калининграда – 52,1 тыс квадратных метров. В Московском районе сдано 16, 8 тысяч «квадратов», в Центральном –чуть более 8 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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