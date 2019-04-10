Калининградцу грозит 10 лет за склонение знакомых к потреблению наркотиков

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-10T13:07:20+03:00

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Жителю Светлого грозит 10 лет за склонение к потреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В марте 29-летнего горожанина задержали за сбыт наркотиков. В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что он склонил двоих своих знакомых к употреблению марихуаны.

По данному факту возбуждено второе уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в отношении двух или более лиц», а это дополнительно до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU