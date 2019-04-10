В Калининграде по горячим следам задержали уголовника, напавшего на пенсионера
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел вечером на улице К. Маркса. Злоумышленник напал на 68-летнего мужчину, избил его и отобрал телефон с кошельком.
- К счастью для пенсионера, в это время по маршруту проходил наряд ППС. Увидев потасовку, полицейские вмешались и задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе полиции.
Задержанным оказался ранее судимый 48-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Разбой»,а это до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU