Михаил Жванецкий перенес концерт в Светлогорске из-за перелома руки

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-10T14:12:48+03:00

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Апрельское выступление Михаила Жванецкого в Светлогорске, приуроченное к 85-летию артиста, перенесли на 9 июня. Как сообщается в группе «Янтарь Холл Светлогорск» в ВК, связано это с тем, что Михаил Жванецкий сломал руку.

«В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019. Ранее купленные билеты действительны на новую дату», - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС директор артиста Олег Сташкевич, «сейчас идет заживление».

- Михаил Михайлович дважды повредил руку, в первый раз был перелом, потом смещение, ему сделали операцию, - сказал директор Жванецкого, не уточнив, когда произошла травма.

Отметил, сам Жванецкий показывался на публике с гипсом в эфире передачи «Дежурный по стране» от 7 апреля.

- Сломал руку, - сообщил Жванецкий и пошутил: «Не мог же я вас бросить в такую минуту».

ИСТОЧНИК KP.RU