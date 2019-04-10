На Балтийской косе откроют народный памятный знак в честь советских авиаторов

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-10T14:21:47+03:00

Также в музее «Старый люнет» откроется выставка по истории авиабазы «Нойтиф – Коса»

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На Балтийской косе в воскресенье 14 апреля пройдет мероприятие, посвященное 74-й годовщине Восточно-Прусской операции и боевым действиям на косе Фрише Нерунг . В частности, как сообщают организаторы, особое внимание будет уделено участию в боевых действиях советской авиации.

- Событие мы планируем провести в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» на Балтийской косе, - рассказывает директор комплекса Валерия Надымова. - Всех ждем паромом из Балтийска на 10:00.

В начале мероприятия планируется в 10:30 открыть народный памятный знак, посвященный воинам-авиаторам, после чего пройдет возложение цветов к братской могиле.

После концерта, который пройдет на территории люнета, в 12:00 откроется выставка, посвященная советской авиации 1945 года. Также будет открыта музейная экспозиция по истории авиабазы «Нойтиф – Коса» (1945 – 1995 гг).

Завершится мероприятие круглым столом с обсуждением актуальных вопросов и обедом.

ИСТОЧНИК KP.RU