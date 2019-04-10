Власти назвали водоемы в Калининграде, в которых разрешено купаться этим летом

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-10T16:51:04+03:00

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Этим летом купание и отдых будут разрешены в Калининграде на четырех водоемах. Об этом говорится в постановлении главы города Алексея Силанова.

Власти разрешили купаться на Голубых озерах, Пелавском, Карповском озерах, ва также озере Шенфлиз. На всех остальных водных объектах в городе купание запрещено.

Также запрещено плавание на маломерных моторных судах на пруду Мельничном, озерах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Голубых, Лесном, на гидроциклах по реке Преголе (от двухъярусного железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в Калининградском морском канале.

Купальный сезон в Калининграде стартует 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU