2019-04-10T16:57:07+03:00
Общество

Калининградские приставы выдворили за пределы области семерых гастарбайтеров

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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Калининградские судебные приставы выдворили за пределы России семерых иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба приставов.

Все иностранцы приехали в область по временным разрешениям на работу. Однако после того как срок действия разрешений истек, они продолжили находиться на территории России незаконно.

Суды не установили уважительных причин для отказа от выдворения, поэтому иностранцев доставили в аэропорт «Храброво» и посадили на самолет.

В течение ближайших пяти лет въезд в России им будет закрыт, отметили в пресс-службе приставов.

Всего за три месяца 2019 года из Калининградской области были выдворены 83 иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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