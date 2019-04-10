2019-04-10T17:19:41+03:00
Общество

В Калининграде главврача детской поликлиники оштрафовали за просроченные лекарства

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде к административной ответственности привлекли главврача детской поликлиники №2. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Поликлиника организовала в детском саду №74 медицинский кабинет. В ходе проверки в кабинете нашли лекарства с просроченным сроком годности, которые хранились вместе с пригодными лекарствами,

В прокуратуре отметили, что контроль за срокам годности лекарств лежит на должностном лице поликлиники и завели административное дело. В результате главного врача детской поликлиники оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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