В Калининграде главврача детской поликлиники оштрафовали за просроченные лекарства
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде к административной ответственности привлекли главврача детской поликлиники №2. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Поликлиника организовала в детском саду №74 медицинский кабинет. В ходе проверки в кабинете нашли лекарства с просроченным сроком годности, которые хранились вместе с пригодными лекарствами,
В прокуратуре отметили, что контроль за срокам годности лекарств лежит на должностном лице поликлиники и завели административное дело. В результате главного врача детской поликлиники оштрафовали на 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU