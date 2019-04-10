2019-04-10T17:34:16+03:00
Происшествия

Под Неманом горит историческая усадьба Альтхоф Рагнит

В последний раз усадьба горела ровно 5 лет назад
Иван МАРКОВ
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Пожар в усадебном комплексеПожар в усадебном комплексеФото: Неман Онлайн
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В Калининградской области, недалеко от Немана, в поселке Мичуринский, днем 10 апреля загорелся усадебный комплекс Альтхоф Рагнит, построенный в 1860 году семейством баронов фон Мак. Как сообщает паблик «Неман Онлайн», пожар случился до 15:00.

Как сообщил руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, о пожаре ему оперативно доложил глава города.

- Знаю и видео этого пожара есть, - отреагировал Маслов. - Глава звонил – говорит, потушили. Готовим проверку. Это здание хозпостройки тоже входит в ансамбль.

Что касается собственника здания, то сейчас в службе уточняются данные по нему.

- Сейчас собираем новые сведения из Росреестра, - добавил Маслов.

Напомним, усадьба Альтхоф-Рагнит пострадала от серьезного пожара в мае 2014 года, после чего получила нового собственника. Правда, изменений после этого в усадебном комплексе так и не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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