В Краснознаменске за хищения осудили бывшую начальницу отдела судебных приставов
.Фото: Александр Подгорчук
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В Краснознаменске за присвоение осудили бывшую начальницу районного отдела судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В 2015 году в течение шести месяцев женщина приставала себе деньги, которые предназначались для перечисления взыскателям по исполнительным листам.
Подсудимая полностью признала свою вину и возместила причиненный вред. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
ИСТОЧНИК KP.RU