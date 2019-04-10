2019-04-10T17:27:31+03:00
Общество

В Краснознаменске за хищения осудили бывшую начальницу отдела судебных приставов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Краснознаменске за присвоение осудили бывшую начальницу районного отдела судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2015 году в течение шести месяцев женщина приставала себе деньги, которые предназначались для перечисления взыскателям по исполнительным листам.

Подсудимая полностью признала свою вину и возместила причиненный вред. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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