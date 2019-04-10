Калининградцам удалось отстоять часть «космического» фасада на улице Леонова

10 Апр 22:19 2019-04-10T22:20:58+03:00

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Во вторник предприниматель салона сантехники, расположенного на переулке Зоологическом, д. 11 «Б», согласился на уговоры чиновников мэрии Калининграда и убрал с части фасада декоративные панели, закрывающие панно с изображением космического аппарата.

Напомним, в марте этого года предприниматель задумал реконструкцию и начал закрывать фасад, чем вызвал возмущение горожан, а также ценителей архитектуры из большой России. Так, в паблике «Архитектурные излишества» написали про инцидент в Калининграде, назвав его очередным «смывом истории в унитаз».

В мэрии же через некоторое время сообщили, что вызвали бизнесмена на беседу, и с частью доводов чиновников, он согласился. В среду 10 апреля одна часть фасада была освобождена от алюминиевых панелей. При этом, на нем осталось множество отверстий от перфоратора. Что касается остальных стен здания, на которых было изображение звезд, то их, похоже, предприниматель открывать не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU