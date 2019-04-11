Стали известны подробности фестиваля «Калининград Сити Джаз – 2019»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-11T10:34:12+03:00

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В этом году, уже 14-й по счету международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет 2, 3 и 4 августа. Место проведения прежнее – певческое поле Центрального парка.

- Этот год станет для «Калининград Сити Джаз» революционным: пришло время кардинальных решений, в результате которых еще больше жителей и гостей города станут считать музыкальное событие своим. – интригуют организаторы.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в этом году у «Калининград Сити Джаз» появится вторая сцена, на которой будут представлены альтернативные музыкальные жанры.

- Эта сцена также расположится в Центральном парке, что позволит гостям услышать обе программы большой и малой сцен. Да, отныне «Калининград Сити Джаз» - это нечто большее, чем праздник, ведь музыки много не бывает. – говорят организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU