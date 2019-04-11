В Калининграде на четырех улицах не будет холодной воды

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-11T10:33:35+03:00

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В Калининграде в четверг, 11 апреля, в течение дня не будет холодной воды на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 17 часов подача холодной воды приостановлена на ул. Озерной 2,4 и ул. Горького 104. До 3 часов ночи воды не будет на ул. Киевской 17,17б,19,19а,23 и в ул. Тихорецком тупике 10.

Энергоснабжение в Московском районе прекращено до 18 часов на ул. Барнаульской 5а и в Центральном районе на ул. Молочинского 2-2а, 4,9-53; ул. Маршала Борзова 1-5; ул. Косм. Леонова 63-89, 64а,66, 77а,85а и ул. Комсомольской 102.

ИСТОЧНИК KP.RU