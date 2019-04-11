Алиханов: В Калининграде формируются благоприятные условия для развития науки и творчества

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-11T10:38:46+03:00

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В Калининградской области формируются благоприятные условия для развития науки и творчества. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе проходящего в Светлогорске форума по вопросам интеллектуальной собственности.

- С этой целью была проведена «перезагрузка» законодательства об Особой экономической зоне, создавшая беспрецедентные преференции для IT-сектора. Это стало одним из ощутимых стимулов для развития в Калининграде профессионального IT-сообщества и сферы инжиниринговых услуг. Кроме того, в этом году увеличилось финансирование исследовательской деятельности.

Проведение форума власти региона также рассматривают в качестве рекламы территории и ее возможностей для новаторов, исследователей, людей творческих профессий, - отметил глава региона.

Алиханов добавил, что с учетом специфики региона, развитие здесь интеллектуального потенциала является залогом и одним из ключевых драйверов устойчивого экономического развития территории и повышения уровня жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU