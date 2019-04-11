Алиханов: В Калининграде формируются благоприятные условия для развития науки и творчества
В Калининградской области формируются благоприятные условия для развития науки и творчества. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе проходящего в Светлогорске форума по вопросам интеллектуальной собственности.
- С этой целью была проведена «перезагрузка» законодательства об Особой экономической зоне, создавшая беспрецедентные преференции для IT-сектора. Это стало одним из ощутимых стимулов для развития в Калининграде профессионального IT-сообщества и сферы инжиниринговых услуг. Кроме того, в этом году увеличилось финансирование исследовательской деятельности.
Проведение форума власти региона также рассматривают в качестве рекламы территории и ее возможностей для новаторов, исследователей, людей творческих профессий, - отметил глава региона.
Алиханов добавил, что с учетом специфики региона, развитие здесь интеллектуального потенциала является залогом и одним из ключевых драйверов устойчивого экономического развития территории и повышения уровня жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU