Калининградца будут судить за ограбление двух ювелирных салонов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-11T10:45:36+03:00

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В Центральный районный суд Калининграда направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в ограблении двух ювелирных салонов. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Напомним, в конце сентября 2018 года неизвестный в маске ворвался в ювелирный салон на Ленинском проспекте, разбил витрины и похитил золотые украшения на 1 млн рублей. В декабре грабитель навестил салон на улице Красной и забрал украшения на 500 тысяч рублей. Однако пи попытке скрыться на велосипеде его задержал участковый, которому помог очевидец.

- С сентября прошлого года молодой мужчина посещал ювелирные салоны с недобрыми целями. Он забегал в магазины исключительно в медицинской маске на лице и с молотком в руках. Это стало его отличительной приметой. И хотя очередная попытка ограбления не удалась, шлейф его уголовного дела шёл за ним. И теперь судьбу 34-летнего мужчины будет решать суд, - отметила Светлана Поставничая.

В случае признания обвиняемого виновным, ему может быть назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU