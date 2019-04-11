Польские пограничники оштрафовали калининградку на 2 тыс злотых за билеты «Банка приколов»
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Жительницу Калининграда оштрафовали за нарушение правил въезда на территорию Польши. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. Польские пограничники попросили 35-летнюю калининградку показать деньги, необходимые для пребывания в Польше. Женщина показала 11 банкнот Банка приколов «номиналом» в 1000 рублей и одну банкноту в 5000 рублей.
В результате «шутнице» выписали штраф в размере 2 тысячи злотых.
ИСТОЧНИК KP.RU