Польские пограничники оштрафовали калининградку на 2 тыс злотых за билеты «Банка приколов»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-11T10:56:46+03:00

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Жительницу Калининграда оштрафовали за нарушение правил въезда на территорию Польши. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. Польские пограничники попросили 35-летнюю калининградку показать деньги, необходимые для пребывания в Польше. Женщина показала 11 банкнот Банка приколов «номиналом» в 1000 рублей и одну банкноту в 5000 рублей.

В результате «шутнице» выписали штраф в размере 2 тысячи злотых.

ИСТОЧНИК KP.RU