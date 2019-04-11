Под Зеленоградском задержали двоих старателей за незаконную добычу янтаря

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-11T11:07:05+03:00

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В Зеленоградском районе задержали двух мужчин за незаконную добычу янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В поселке Клинцовка полицейские задержали 25-летнего мужчину, у которого изъяли мотопомпу, шланг, лопату и 122 гр. янтаря. Второй старатель был задержан в поселке Вербное, у него изъяли только лопату.

Теперь злоумышленникам грозят штрафы за самовольную добычу янтаря от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU