В Калининграде сбили 6-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-11T11:31:07+03:00

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В среду, 10 апреля, в Калининграде сбили трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Красной в районе дома №115 водитель «Форда» сбил 6-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

Утром на улице Репина под колеса автомобиля попал 90-летний пешеход, который решил перейти дорогу в неположенном месте. После наезда водитель скрылся с места ДТП, пенсионер получил травмы.

Еще один пешеход пострадал на перекрестке ул. Зоологическая - пр. Мира. Там водитель «Форда» сбил 56-летнююженщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате наезда она получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU