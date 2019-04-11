В 2018 году в Калининградской области в ДТП погибли четыре велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-11T11:40:58+03:00

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В прошлом году в Калининградской области произошло 63 ДТП с участием велосипедистов. В результате аварий четыре велосипедиста погибли, 60 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что велосипедисты могут пересекать проезжую часть только в качестве пешехода. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должны быть световозвращатели, белого цвета впереди и красного - сзади. Также велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

- С наступлением теплых дней на региональных дорогах все чаще появляются юные велосипедисты. Поэтому перед покупкой велосипеда ребенку, родителям следует уделить внимание уровню знаний ПДД и только после этого совершать покупку и контролировать досуг детей, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU