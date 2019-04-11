Калининградцам предложили выбрать эмблему для ФК «Балтика»
Голосование пройдет в субботу 13 апреля на стадионе
Один из вариантов эмблемы с описанием.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Руководство футбольного клуба «Балтика» определилось с четырьмя вариантами фирменной эмблемы. Все они, с описанием, уже представлены на сайте.
Голосование будет проходить в субботу 13 апреля в день матча с «Зенитом-2» на стадионе «Калининград» с 14:30.
- Каждый избиратель, заполнив бланк и опустив его в любую из 40 урн, сможет выбрать понравившуюся эмблему, - говорят организаторы. Урны для голосования установят в максимально проходимых местах: при входе на стадион у первого и второго гейта.
Подсчет голосов пройдет после матча, организуют трансляцию в соцсетях «Балтики».
ИСТОЧНИК KP.RU