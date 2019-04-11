Калининградца задержали за угон двух автомобилей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-11T12:10:04+03:00

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Полицейские задержали калининградца, который угнал два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

27-летний мужчина угнал «Гольф» с улицы Эльблонгской в Калининграде и бросил авто в поселке Тишино. Вторую машину он угнал в этом поселке и приехал на ней на улицу Киевскую, где и оставил.

Оставил он в салоне и отпечатки пальцев, а также … свой мобильный телефон, что очень помогло установить личность угонщика.

В отношении подозреваемого завели уголовное «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU