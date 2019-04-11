21-летний калининградец зарезал женщину и спрятал тело в подвале

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-11T12:19:50+03:00

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21-летнего жителя Немана подозревают в убийстве 44-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело погибшей обнаружили 9 апреля в подвале одного из домов в Немане. В течение нескольких часов оперативники установили личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 21-летний местный житель.

Следствие установило, что ночью 8 апреля мужчина и женщина находились в квартире. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений молодой человек схватил нож нанес не менее четырех ударов ножом в область груди и плеча 44-летней женщине. От полученных ран женщина скончался на месте происшествия. После этого он завернул тело в простыню и перенес в подвал дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU