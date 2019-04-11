В Калининграде Училище олимпийского резерва проведет День открытых дверей
Региональное Училище олимпийского резерва (Аллея Смелых, 116) проведет День открытых дверей. В грядущую субботу 13 апреля будущим чемпионам и их родителям расскажут о порядке поступления в 2019 году, условиях обучения, подготовке и студенческой жизни.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, задать вопросы можно будет преподавателям и тренерам.
Программа:
12:00 – 12:30 – регистрация участников
12:30 – 13:20 – информационно-презентационная программа
13:20 – 14:00 – консультации с тренерами, заместителями директора по вопросам поступления (претенденты на поступление распределяются по видам спорта в аудитории).
В минспорта отметили, что набор на первый курс 2019-2020 учебного года осуществляется на конкурсной основе. Преимущество у спортсменов, проявивших выдающиеся способности в спорте.
ИСТОЧНИК KP.RU