В Советске по требованию прокуратуры закрыли детскую площадку
В Советске детскую площадку закрыли из-за того, что она травмоопасна. Об это сообщается на официальной страничке прокуратуры Калининградской области в Инстаграме.
«Прокуратура города Советска провела обследование детской игровой площадки и скейт-площадки, расположенных в детском парке города. Установлено, что состояние детской игровой зоны не соответствует предъявленным требованиям и может привести к детскому травматизму», - говорится в сообщении.
Сейчас доступ на объекты, находящиеся в аварийном состоянии, запрещен.
В прокуратуре отметили, что вопросы проведения ремонтных работ и открытия площадок находятся на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU