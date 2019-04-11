В Советске по требованию прокуратуры закрыли детскую площадку

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-11T12:49:40+03:00

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В Советске детскую площадку закрыли из-за того, что она травмоопасна. Об это сообщается на официальной страничке прокуратуры Калининградской области в Инстаграме.

«Прокуратура города Советска провела обследование детской игровой площадки и скейт-площадки, расположенных в детском парке города. Установлено, что состояние детской игровой зоны не соответствует предъявленным требованиям и может привести к детскому травматизму», - говорится в сообщении.

Сейчас доступ на объекты, находящиеся в аварийном состоянии, запрещен.

В прокуратуре отметили, что вопросы проведения ремонтных работ и открытия площадок находятся на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU