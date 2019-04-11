В Зеленоградске 8-этажный жилой дом признали самовольной постройкой

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-11T13:12:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зеленоградске суд признал 8-этажный дом самовольной постройкой. Об этом пишет газета «Волна».

По данным издания, компания-застройщик получила разрешение на строительство 6-этажного здания на улице Октябрьской, однако возвела 8-этажное. Местные власти вынесли компании предостережение, однако стройка все равно продолжалась.

В результате районный суд запретил дальнейшее строительство дома и обязал застройщика в течение 6 месяцев привести здание в соответствие с первоначальным проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU