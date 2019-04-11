В Зеленоградске 8-этажный жилой дом признали самовольной постройкой
.Фото: Газета "Волна"
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В Зеленоградске суд признал 8-этажный дом самовольной постройкой. Об этом пишет газета «Волна».
По данным издания, компания-застройщик получила разрешение на строительство 6-этажного здания на улице Октябрьской, однако возвела 8-этажное. Местные власти вынесли компании предостережение, однако стройка все равно продолжалась.
В результате районный суд запретил дальнейшее строительство дома и обязал застройщика в течение 6 месяцев привести здание в соответствие с первоначальным проектом.
ИСТОЧНИК KP.RU