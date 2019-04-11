Калининградца будут судить за вырубку одного дерева
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Жителя Гвардейского района будут судить за незаконную вырубку дерева. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В декабре прошлого года мужчина срубил в поселке Зорино одно дерево породы «ясень». Тем самым, он причинил муниципалитету ущерб в размере свыше 90 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дерево по «Статье незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU