В Зеленоградске вновь заработали «кошачьи» светофоры
.Фото: Газета "Волна"
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В Зеленоградске вновь установили «кошачьи» светофоры. Об этом пишет газета «Волна».
Объекты Их установили в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте.
- Красный и зеленый свет на них будут меняться каждые 30 секунд. Все желающие смогут сделать селфи на фоне светофоров. Поскольку поставили их в пешеходной зоне, то претензий от ГИБДД, надеемся, не будет, - отмечается в публикации.
Напомним, кошачий светофор появился в начале марта в Зеленоградске на улице Тургенева напротив сквера королевы Луизы. Однако в ГИБДД не оценили «кошачье» оформление, так как это нарушало требования ГОСТа.
ИСТОЧНИК KP.RU