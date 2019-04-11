В Зеленоградске вновь заработали «кошачьи» светофоры

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-11T13:26:47+03:00

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В Зеленоградске вновь установили «кошачьи» светофоры. Об этом пишет газета «Волна».

Объекты Их установили в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте.

- Красный и зеленый свет на них будут меняться каждые 30 секунд. Все желающие смогут сделать селфи на фоне светофоров. Поскольку поставили их в пешеходной зоне, то претензий от ГИБДД, надеемся, не будет, - отмечается в публикации.

Напомним, кошачий светофор появился в начале марта в Зеленоградске на улице Тургенева напротив сквера королевы Луизы. Однако в ГИБДД не оценили «кошачье» оформление, так как это нарушало требования ГОСТа.

ИСТОЧНИК KP.RU