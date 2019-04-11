Калининградцы за три дня собрали 77 тысяч на лечение спасенных тюленей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-11T13:47:27+03:00

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Каклининградцы за три дня собрали 77 тысяч рублей для тюленей, которых выхаживают в Калининградском зоопарке.

- Спасибо огромное! Деньги несут даже наличными в зоопарк. Столько чудесных у нас людей! – говорят в зоопарке.

Напомним, в зоопарке сейчас находятся на лечении и реабилитации два недавно спасенных тюленя. Это 10-килограммовый детеныш из Балтийска. Его приняли на лечение с

множеством рыболовных крючков в морде и с дыркой в боку.

- Крючки вытащили, дырку залатали, раны обработали, начали процесс откорма, - говорят в пресс-службе учреждения.

При этом второй тюлень, которого спасли в Отрадном, уже ест сам и уверенно набирает вес.

Чтобы помочь зоопарку, пройдите по ссылке. В графе "Назначение платежа" обязательно укажите "На реабилитацию и кормление тюленей".

ИСТОЧНИК KP.RU