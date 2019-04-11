Мухомор: На калининградских дорогах продолжается война за пассажиров

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-11T13:55:15+03:00

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На калининградских дорогах продолжается война между пассажирскими перевозчиками за пассажиров. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сказал директор муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор

- На остановке на Горького частные перевозчики стоят по несколько минут, не давая заехать в «карман» другими перевозчикам. Это было всегда и продолжается сейчас. Нет никакой культуры общения, - сказал Анатолий Мухомор.

По его словам, также до сих пор водители легковушек не уступают дорогу автобусам, которые выезжают из остановочных «карманов». Из-за этого водители автобусов иногда высаживают пассажиров на полосе, не заезжая в «карман», и их приходится за это наказывать.

- И водители говорят: «Вы понимаете, если я заеду в «карман», то не смогу выехать, потому что никто не пропускает, - отметил директор «Калининград-ГорТранс».

ИСТОЧНИК KP.RU