Эстония не пустила в свои воды парусник «Седов»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-11T14:08:42+03:00

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Эстония не пропустила российский парусник «Седов» в свои территориальные воды, так как на его борту присутствовали курсанты из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба эстонского министерства иностранных дел.

«Учебное судно «Седов» не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Эстонии.

По данным телеканала «Звезда», российское посольство в Таллине уже назвало этот запрет «недружественным актом».

Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13–14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU