2019-04-11T14:29:29+03:00
Общество

В Калининграде установят 133 новых урны

Также будет демонтировано 17 старых мусорных емкостей
Иван МАРКОВ
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Мэрия Калининграда выделит чуть более двух миллионов рублей (2 033 900 р.) на установку 133 урн на территории города. Согласно извещению, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчику необходимо будет демонтировать и вывезти 17 урн и установить 133 новых, таких же, как те, что устанавливали перед ЧМ-2018.

- Общие требования к урнам: урны должны быть промышленного изготовления, новыми, ранее не использованными, без явных и скрытых дефектов и повреждений (сколов, разломов, вмятин, царапин, трещин, дыр), - говорится в техзадании, к которому прикреплено фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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