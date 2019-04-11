Власти Калининграда объявили аукцион на создание системы электронного билета

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-11T14:38:27+03:00

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Администрация Калининграда объявила аукцион на услуги по созданию и внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров в Калининграде. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

На создание системы электронного билета выделено 99,2 млн рублей. За эти деньги необходимо будет создать программное обеспечение для учета приема оплаты, а также поставить терминальное оборудование: ручные контрольно-счётные аппараты, которые будут находиться у кондукторов и стационарные, закрепленные на поручнях транспорта.

Терминальным оборудованием будут оснащены весь пассажирский транспорт к 1 июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU