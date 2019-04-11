Транспортные полицейские задержали на берегу Калининградского залива двух браконьеров
.Фото: Пресс-служба транспортной полиции по СЗФО
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Транспортная полиция сообщает о пресечении массового вылова биоресурсов в Калининградской области
Как сообщает Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте, на побережье Калининградского залива полицейские задержали двух безработных мужчин, которые выловили 63 экземпляра рыб ценных пород: лещ, судак и окунь. Также у них изъяли две лесковые 130-метровые сети.
Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам Калининградской области был оценен в 63 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
ИСТОЧНИК KP.RU