СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-11T16:04:30+03:00

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В Калининграде изменилась схема движения восьми автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич, оптимизация произошла с учётом предложений горожан улучшить транспортную доступность городских микрорайонов.

Маршрут №3 «ул. Химическая – ул. О. Кошевого»: Организованоо движение через ул. Интернациональную, ул. У. Громовой и ул. Н. Карамзина. Это сделано по многочисленным обращениям жителей Московского района и позволяет с улицы Н. Карамзина без пересадок доезжать до центра города и далее.

Маршрут №18 «мкр. Прибрежный – Технический университет» продлен до Центрального парка.

Маршрут №26 «ул. Белорусская – ул. Молодой гвардии»: Организовано движение через ул. Маршала Борзова, ул. Ломоносова и далее по существующему маршруту (в обоих направлениях). Это сделано для повышения комфортности пассажирских перевозок, особенно в часы «пик», поскольку в данном жилом районе значительно увеличилось население, и в утренние часы автобусы маршрутов № 27 и 28 переполнены.

Маршрут № 26 «ул. Белорусская – ул. Молодой гвардии»: Организовано движение через ул. Маршала Борзова, ул. Ломоносова и далее по существующему маршруту (в обоих направлениях). Это сделано для повышения комфортности пассажирских перевозок, особенно в часы «пик», поскольку в данном жилом районе значительно увеличилось население, и в утренние часы автобусы маршрутов № 27 и 28 переполнены.

Маршрут № 40 «СК «Янтарный» - ул. П. Морозова» продлен до поселка Новодорожный, при этом исключив существующий маршрут № 20 «пос. Новодорожный – Южный вокзал» (4 единицы) из городской временной маршрутной сети.

Маршрут № 75 теперь идет по Московскому проспекту, соответственно, время в пути и интервал движения сокращаются. Параллельно изменена схема движения маршрута № 87 «ул. Флотская – завод «Янтарь», он теперь заезжает на ул. Ялтинскую как в прямом, так и в обратном направлениях, а также, при следовании в центр города через ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. Таким образом, эту болевую точку сняли».

Маршрут № 92 «ул. Сеченова – ул. Левитана» в мкр. А. Космодемьянского: Организовано дублирование (перекрытие) части маршрута № 65 «ул. Лужская – СК «Янтарный» (ул. Ст. Сержанта Карташева, ул. Аральская, ул. Лужская), это позволило исключить маршрут № 65, как маршрут с очень низким уровнем востребованности пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU